Rettungskräfte werden nach Rennweg am Neuhaus gerufen. Dort wurde eine Frau leblos in ihrer Wohnung entdeckt. Unklar ist, welche Rolle die Rauchentwicklung in der Küche spielte.

Neuhaus am Rennweg - Eine Frau ist in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg) leblos in ihrer Wohnung gefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es in der Küche durch ein Feuer zu einer Rauchentwicklung. Zu einem Brand kam es nicht, wie die Polizei mitteilte.

Alarmierte Rettungskräfte konnten am Donnerstag demnach nur noch den Tod der 66 Jahre alten Bewohnerin feststellen. Ob die Frau an einer Rauchgasvergiftung starb, sei Gegenstand der Ermittlungen. Auch die Brandursache werde ermittelt. Nach der Alarmierung kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz.