Trotz zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen bleibt der Besucherandrang auf Thüringens Weihnachtsmärkten stabil. Was bedeutet das für Veranstalter und Wirtschaftlichkeit?

Schon mehrere 100.000 Menschen haben in diesem Jahr den großen Weihnachtsmarkt auf dem Erfurter Domplatz besucht. (Archivbild)

Erfurt - Etwa 660.000 Menschen haben bislang den Erfurter Weihnachtsmarkt auf dem Domplatz besucht. Die Zahl liege leicht über der vom Vorjahr zur Halbzeit der Veranstaltung, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Im vergangenen Jahr kamen rund 1,25 Millionen Besucher zu dem mehrere Wochen dauernden Markt. Eröffnet wurde der Markt in diesem Jahr am 25. November. Er läuft noch bis zum 22. Dezember.

Auch in Jena zeige sich eine leichte Tendenz zu steigenden Besucherzahlen, teilte JenaKultur auf Anfrage mit, ohne diese konkret zu beziffern. Der Markt in der Saalstadt hat ebenfalls vom 25. November bis zum 22. Dezember geöffnet. Schausteller und Händler zeigten sich bislang mit den Umsätzen zufrieden, hieß es weiter.

Als Reaktion auf Vorfälle wie dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr haben auch Thüringer Kommunen zum Schutz der Märkte verschiedene Durchfahrtsperren aufstellen lassen. Negative Auswirkungen durch solche Sicherheitsmaßnahmen auf die Besucherzahlen seien nicht zu erkennen, hieß es aus Jena. Allerdings: Die daraus resultierenden Zusatzkosten wirkten sich negativ auf die Wirtschaftlichkeit aus.