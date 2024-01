Sondershausen - Ein 67 Jahre alter Mann ist beim Spazieren mit Familienmitgliedern in Sondershausen von einem umstürzenden Baum getroffen worden und gestorben. Der Unfall habe sich am Montag ereignet, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor berichtete MDR Thüringen über das Unglück. Die Kriminalpolizei ermittle nun zu den genauen Umständen, so die Polizeisprecherin.