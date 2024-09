Fürstenberg - Ein 69-Jähriger ist nach einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos zwischen Fürstenberg und Neustrelitz gestorben. Eine 53 Jahre alte Autofahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizeidirektion Nord mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Mann mit seinem Wagen am Morgen mehrere Autos und berührte zunächst ein entgegenkommendes Fahrzeug. Dann stieß er den Angaben zufolge mit dem Auto der Frau, das ihm ebenfalls entgegenkam, frontal zusammen.

Feuerwehrleute retteten die Fahrerin, die den Angaben zufolge in ihrem Auto eingeklemmt war. Sie kam ins Krankenhaus. Der 69-Jährige wurde laut Polizei mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht, dort starb er an seinen Verletzungen. Die Bundesstraße 96 war für etwa zwei Stunden voll gesperrt, die Beamten schätzen den Sachschaden auf 40.000 Euro.