Thüringen plant Millionen-Investitionen in neue Fahrzeuge, Ausrüstung und Digitalfunk für die Polizei. Auch zwei neue Helikopter stehen auf der Wunschliste. Was im Doppelhaushalt vorgesehen ist.

Für die Erneuerung und Ergänzung des Fuhrparks bei der Thüringer Polizei sind mehrere Millionen Euro im Doppelhaushalt eingestellt. (Archivbild)

Erfurt - Thüringen investiert nach Angaben des Innenministeriums kommendes Jahr rund 7,9 Millionen Euro in den Fuhrpark der Polizei. Im Jahr 2027 sind noch einmal rund 9,5 Millionen Euro vorgesehen, wie das Ministerium in Erfurt mitteilte. Zudem seien im beschlossenen Doppelhaushalt rund 5,3 Millionen Euro im Jahr 2027 für die Weiterentwicklung eines Digitalfunknetzes vorgesehen.

Geräte, Ausrüstung, Waffen

„Mit dem Doppelhaushalt investieren wir gezielt in moderne Ausstattung, leistungsfähige Kommunikation und in Strukturen, die unsere Einsatzkräfte im Alltag wie in besonderen Lagen handlungsfähig halten“, erklärte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) in einer Mitteilung. Sicherheit sei eine zentrale staatliche Aufgabe und brauche eine verlässliche finanzielle Grundlage.

Neue Polizeihelikopter

Für Geräte, Ausrüstung und Waffen bei der Polizei sind den Angaben zufolge 2026 rund 2,4 Millionen Euro und im Jahr 2027 rund 13,9 Millionen eingeplant. Demnach enthält der Doppelhaushalt auch eine sogenannte Verpflichtungsermächtigungen für die Beschaffung von zwei neuen Polizeihelikoptern, die jeweils rund 22,5 Millionen Euro kosten.

„Die Hubschrauber sind ein zentrales Einsatzmittel, insbesondere bei der Suche nach vermissten Personen, bei Großschadenslagen, bei Fahndungen sowie zur Unterstützung bei Katastrophen und Unwettern“, hieß es in der Mitteilung.