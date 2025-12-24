Nach dem Unfall eines Güterzuges bei Elze bleibt die Bahnstrecke dicht. Noch müssen die genauen Schäden begutachtet werden. Die Bahngesellschaft Metronom rechnet mit umfangreichen Reparaturarbeiten.

Nachdem ein Zug entgleist ist, bleibt die Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen vorerst gesperrt.

Elze - Nach der Entgleisung eines Güterzuges bei Elze (Landkreis Hildesheim) bleibt die betroffene Bahnstrecke zwischen Hannover und Göttingen vorerst weiter gesperrt. Angaben dazu, wann die Strecke wieder freigegeben werden könne, könnten bislang nicht gemacht werden, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Erst müssten die Schäden begutachtet werden, danach könne mit der Reparatur begonnen werden.

Die Eisenbahngesellschaft Metronom hatte zuvor mitgeteilt, dass die Schäden an der Strecke „sehr stark und weitläufig“ seien. Eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs noch in diesem Jahr ist demnach unrealistisch. Reisende sollten sich mindestens bis Anfang Januar auf Einschränkungen um Elze einstellen, teilte Metronom weiter mit.

Deutsche Bahn: Keine Auswirkungen auf Fernverkehr

Von der Streckensperrung sind Nahverkehrszüge betroffen. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet. Der Fernverkehr ist nach Angaben der Deutschen Bahn nicht beeinträchtigt.

Am Dienstag war auf der Strecke ein Güterzug entgleist. Nach Angaben der Bundespolizei hatten sich mehrere Waggons des Güterzuges gelöst, die dann mit einem entgegenkommenden Güterzug kollidierten. Laut den Beamten wurden unter anderem mehrere hundert Meter Bahnschwellen komplett zerstört, Schienenkörper verbogen und Signalmasten zerstört.