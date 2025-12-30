Die 64 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers wurde ebenfalls verletzt. Die Tathintergründe waren zunächst unklar. Wie es für den Verdächtigen jetzt weitergehen soll.

Wie der Täter in die Wohnung der beiden älteren Menschen kam, war zunächst unklar. (Symbolbild)

Braunschweig - Ein 26-Jähriger soll in Braunschweig einen 70-Jährigen in dessen Haus getötet haben. Die 64 Jahre alte Lebensgefährtin des Opfers wurde am frühen Morgen zudem schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Angreifer war zuvor aus bisher nicht geklärte Weise in das Haus im Westen der Stadt eingedrungen.

Warum der Mann zuerst den 70-Jährigen und danach die aufgeschreckte 64-Jährige angriff, war zunächst unklar. Der mutmaßliche Täter wurde vorläufig festgenommen. Er soll in Untersuchungshaft genommen werden. Gegen ihn wird wegen Totschlags ermittelt.