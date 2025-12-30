Nach einem Unfall an einer Seilbahn sitzen fast 100 Menschen in den Alpen fest. Mit zwei Helikoptern müssen sie schrittweise ins Tal gebracht werden. Die komplizierte Aktion zieht sich über Stunden.

Macugnaga - Nach einem Unfall an einer Seilbahn in den italienischen Alpen sind fast 100 Menschen aus einem hoch gelegenen Skigebiet evakuiert worden. Wie die Bergwacht mitteilte, prallte eine Kabine der Seilbahn mit hoher Geschwindigkeit gegen die Barriere der Bergstation unweit der Gemeinde Macugnaga an der Grenze zur Schweiz. Vier Menschen wurden leicht verletzt.

Die Verletzten wurden nach Angaben der Bergwacht sofort mit einem Hubschrauber von der in etwa 2.800 Metern Höhe liegenden Bergstation evakuiert. Über mehrere Stunden waren aber knapp 100 Skifahrer und Wanderer gestrandet. Da die Seilbahn außer Betrieb genommen wurde, mussten sie in einer langwierigen Aktion schrittweise mit Helikoptern weggeflogen werden.

Die betroffene Seilbahn stammt ursprünglich aus dem Jahr 1962, war jedoch Anfang 2023 umfassend modernisiert worden. Dabei wurden unter anderem Motoren, Rollen und auch die Kabinen ausgetauscht. Die Sanierung kostete nach Angaben der Behörden rund zwei Millionen Euro. Die Ursache des Unfalls am heutigen Vormittag ist noch unklar. Die Behörden untersuchen dies nun.