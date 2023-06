Erfurt - Ein 70-Jähriger ist in Erfurt-Andreasvorstadt von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann lief am Montagabend über die Gleise an einem Bahnübergang und übersah dabei die Straßenbahn, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine Notbremsung und akustische Warnsignale der Straßenbahn konnten den Unfall nicht verhindern, hieß es. Der Mann kam in ein Krankenhaus.