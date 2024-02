Bremerhaven - Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Montag in Bremerhaven von einem Linienbus erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch unklar. Die Frau wurde durch Ersthelfer und zufällig in der Nähe befindliche Kräfte der Feuerwehr bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt.