Gera - In Gera ist ein Mann bei einem Wohnungsbrand schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer kurz nach Mitternacht in der Wohnung des 72-Jährigen aus. Die Brandursache war noch unbekannt. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand wurde sonst niemand verletzt. Der Schaden wurde von der Polizei auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Feuers dauern an.