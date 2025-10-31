Die Polizei wird in die Gemeinde Südharz gerufen. Dort wurde eine Frau von einem Auto angefahren. Der Fahrer fuhr zunächst weiter. Was ist über den Unfall bislang bekannt?

Südharz - Eine Seniorin ist in der Gemeinde Südharz (Landkreis Mansfeld-Südharz) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 21 Jahre alte Autofahrer fuhr nach dem Unfall am Donnerstagnachmittag im Ortsteil Roßla zunächst weiter, konnte aber von der Polizei in der Nähe angetroffen werden, wie eine Sprecherin sagte. Weitere Angaben machte sie dazu zunächst nicht.

Demnach stand der Fahrer unter Schock und wurde vor Ort ambulant behandelt. Die 73 Jahre alte Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nach dem Unfallhergang. Zunächst hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ über den Fall berichtet.