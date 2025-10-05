Neuruppin - Ein 76-Jähriger hat einen Brand in seiner Wohnung in Walsleben (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) gelöscht. Laut Polizei kamen der Mann und seine 18 Jahre alte Enkelin mit Verdacht auf eine leichte Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Brandursache soll ein Nachtlicht gewesen sein, das sich vermutlich entzündet hatte.

Während des Feuers war laut Polizei niemand in der Wohnung. Als der 76-Jährige zurückkehrte, habe er die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst seien nach dem Notruf am Samstagabend angerückt. Die Wohnung ist nicht mehr zu bewohnen, teilte die Polizei mit.