Oranienburg - Ein 76-jähriger Mann hat in Oranienburg sein Auto aus einer Parklücke gefahren und dabei aus Versehen seine Ehefrau überrollt. Der Mann sei am Samstagabend rückwärts gefahren und habe nicht bemerkt, dass seine 75 Jahre alte Frau noch dabei war einzusteigen, teilte die Polizei mit. Die Rentnerin stürzte und wurde auf dem Parkplatz in der Liebigstraße überrollt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen.