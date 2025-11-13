Tief in der Nacht wird eine 77-Jährige von einem Lkw angefahren. Für die Frau kommt danach jede Hilfe zu spät.

Gera - Eine 77-Jährige ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei Gera von einem Lkw erfasst worden und gestorben. Die Frau war zwischen Bad Köstritz und Gera Langenberg vor dem Abzweig zum dortigen Industriepark zu Fuß unterwegs, hieß es von der Polizei. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern laut der Polizei noch an und die Beamten suchen nach Zeugen. Der Lastwagen des 36 Jahre alten Fahrers wurde in der Nähe der Unfallstelle nach einer Fahndung gefunden. Die Unfallstelle war für etwa drei Stunden gesperrt.