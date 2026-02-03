Ein Senior verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt mit dem Wagen gegen eine Hauswand. Das Gebäude wird evakuiert.

Nachdem ein Mann mit seinem Auto gegen die Hauswand eines Ärztehauses gekracht ist, sichert das Technische Hilfswerk (THW) das Gebäude.

Emden - Ein 77-Jähriger ist in Emden mit seinem Auto gegen die Hauswand eines Ärztehauses gekracht. Der Fahrer sowie die Mitarbeiterin einer Arztpraxis, die sich im Gebäude aufgehalten hatte, wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Das Haus wurde evakuiert, das Technische Hilfswerk (THW) sicherte das Gebäude und stützte es ab.

Der 77-Jährige hatte laut Polizei Gas und Bremse verwechselt und die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei dem Unfall wurde ein Teil des Mauerwerks derart beschädigt, dass die Feuerwehr einen Sachverständigen anforderte. Wenn das THW seine Arbeit beendet hat, darf das Gebäude wieder betreten werde, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Ermittlungen dauern an.