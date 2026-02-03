Tuberkulose-Fall in einer Kita: Zahlreiche Kinder und Mitarbeiter im Umfeld werden in Senftenberg im Süden Brandenburgs getestet.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz ist im Einsatz, um nach einem Tuberkulose-Fall in einer Kita eine Ausbreitung der Infektionskrankheit zu verhindern. (Symbolbild)

Senftenberg - Wegen eines Tuberkulose-Falls bei einem vierjährigen Kita-Kind in Senftenberg im Süden Brandenburgs werden von Mittwoch an rund 130 Menschen vorsorglich getestet. Das teilte der Landkreis Oberspreewald-Lausitz auf Anfrage mit. Es handele sich dabei etwa um Kita-Kinder und Mitarbeiter der Einrichtung.

Die Infektionskrankheit ist in Deutschland selten. Sie muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden.

Bei einem vierjährigen Kind, das eine Kita in Senftenberg besucht, wurde eine Tuberkulose festgestellt. Das Testergebnis lag laut Landkreis am Montag vor. Im Januar wurde im benachbarten sächsischen Landkreis Bautzen nach einem Tuberkulose-Fall an einer Berufsschule eine weitere Ansteckung festgestellt.

Blutabnahme für Tests nötig

Die Sprecherin des Kreises Oberspreewald-Lausitz sagte am Nachmittag, die Bluttests sollten möglichst in dieser Woche abgeschlossen werden. Das Gesundheitsamt des Landkreises erhalte für die Untersuchungen Unterstützung aus einem Klinikum. Eine Blutabnahme ist notwendig, die in der Kita und im Gesundheitsamt durchgeführt werden kann, wie es hieß.

Weitere Verdachtsfälle gab es bislang nicht. Der Betrieb der Kindertagesstätte gehe zudem weiter. Die Eltern aus der Kita reagierten „ganz unaufgeregt“, sagte die Landkreis-Sprecherin.