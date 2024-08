Aus bisher unbekannten Gründen bricht in der Nacht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Strausberg aus. Ein Mensch wird schwer verletzt.

Die Feuerwehr hat in der Nacht einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Strausberg - ein Mann wurde schwer verletzt. (Symbolbild)

Strausberg - Bei einem Wohnungsbrand in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) ist in der Nacht ein 77-Jähriger schwer verletzt worden. Die Feuerwehr wurde nach ersten Angaben gegen 1 Uhr zu einem Brand im Erdgeschoss in die Peter-Göring- Straße gerufen, wie die Polizei mitteilte. Eine Wohnung stand aus bisher unbekannten Gründen vollständig in Flammen. Bei den Löscharbeiten wurde ein 77-Jahre alter Mann aus dem Gebäude gerettet und mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.