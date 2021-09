78 Jahre alter Mann tot in Zisterne entdeckt

Ottenhöfen - Ein 78 Jahre alter Mann ist tot in einer Zisterne im Ortenaukreis gefunden worden. Wie der Mann ums Leben kam, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Seinen Angaben zufolge könnte sich ein tödlicher Unfall zugetragen haben, auch ein natürlicher Tod sei nicht auszuschließen. Angehörige hätten den Mann in Ottenhöfen entdeckt. Er habe sich im Wasser befunden. Ermittler untersuchen nun die Umstände, die am Donnerstag zum Tod des Seniors geführt hatten.