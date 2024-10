Nicht selten beginnen Wohnungsbrände in der Küche, etwa wenn Herdplatten nicht ausgeschaltet werden.

79-jährige Frau nach Küchenbrand in Grimma verletzt

Bei einem Küchenbrand in Grimma ist ein geschätzter Sachschaden von 80.000 Euro entstanden. (Symbolbild)

Grimma - Bei einem Wohnungsbrand in Grimma hat die 79 Jahre alte Bewohnerin eine Rauchgasvergiftung erlitten. Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde die Frau am Samstag noch vor Ort ambulant behandelt. Das Feuer sei in der Küche ausgebrochen und habe sich zu einem Vollbrand entwickelt. Die Frau habe noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ihre Wohnung verlassen können.

Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf etwa 80.000 Euro. Die Wohnung sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.