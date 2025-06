Eine 81 Jahre alte Frau stirbt nach einem schweren Unfall in der Region Hannover. Die Ermittler fahnden nun nach einem Wagen, der sich an der Unfallstelle aufhielt.

Barsinghausen - Nach einem Unfall in der Region Hannover ist eine Autofahrerin im Krankenhaus gestorben. Die 81-Jährige erlag am Samstag ihren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Einen Tag zuvor war die Frau den Angaben der Ermittler nach in Barsinghausen mit ihrem Wagen aus ungeklärten Ursachen auf gerader Strecke nach rechts von der Straße abgekommen. Dort prallte das Auto gegen einen Baum, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Die 81-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit. Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich ein weiterer Autofahrer am Unfallort aufhielt. Dieser fuhr jedoch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in unbekannte Richtung davon. Ob es sich dabei um einen Zeugen oder einen Unfallbeteiligten handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, wie die Polizei weiter mitteilte.