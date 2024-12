Brake - Ein Überraschungsbesuch führte zu einem Polizeieinsatz: Ein Mann wählte den Notruf, nachdem eine unbekannte Person an ein Fenster seines Hauses geklopft und sich dann auf dem Grundstück versteckt hatte. Der Mann vermutete am Freitagabend einen geplanten Überfall, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Streifenwagen fuhren sofort zu dem Haus in Brake im Nordwesten von Niedersachsen und entdeckten dort eine Frau mit einer roten Salatschüssel auf dem Kopf und einer Gehhilfe in der Hand.

Dann stellte sich heraus: Es handelte sich um eine 82 Jahre alte Bekannte des 51-Jährigen, die den Mann am Nikolaustag mit ihrem Besuch überraschen wollte. Weil ihr eine Nikolausmütze fehlte, hatte sie sich eine rote Salatschüssel auf den Kopf gesetzt. Mit ihrer Gehhilfe hatte die Seniorin dann mehrfach an die Fensterscheibe geklopft. Die Polizei gab Entwarnung und die beiden Bekannten kamen zusammen. Die 82-Jährige versprach, im kommenden Jahr auf die kuriose Verkleidung und das missverständliche Vorgehen zu verzichten.