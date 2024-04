Großenhain - „Wer hat meine Motorräder gesehen?“: Ein 82-Jähriger aus dem Jerichower Land in Sachsen-Anhalt hat neun Jahre, nachdem drei seiner Motorräder gestohlen worden waren, die Oldtimer zurückerhalten. Ein Mann im sächsischen Großenhain (Landkreis Meißen) bemerkte die Motorräder in einer Wohnung eines 49 Jahre alten Mannes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach einer Prüfung vor Ort stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um die Oldtimer handelt. Anschließend übergab die Polizei dem 82-Jährigen die Motorräder. Zuvor hatte dieser in Onlineforen um Unterstützung gebeten.

„Auch für uns ist es nicht alltäglich, nach so langer Zeit Diebesgut wieder zurückgeben zu können“, sagte Revierleiterin Sandra Geithner. Umso mehr freue sie sich, dass die nahezu unversehrten Oldtimer jetzt wieder im Besitz des rechtmäßigen Eigentümers sind. Die Ermittlungen dauern an. Nach Angaben der Polizei muss unter anderem noch geklärt werden, wie die Zweiräder nach Großenhain gekommen sind.