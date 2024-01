Nordhausen - Ein 83 Jahre alter Mann ist am Montag in Nordhausen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine abbiegende Autofahrerin habe den Mann übersehen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei habe Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, hieß es.