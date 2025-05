Bei einem schweren Unfall auf der A71 in Südthüringen überschlägt sich ein Auto. Der Fahrer des Wagens wird schwer und seine Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt.

Aufgrund der Rettungsmaßnahmen wurde die A71 in Richtung Schweinfurt für vier Stunden voll gesperrt. (Symbolbild)

Rentwertshausen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 in Südthüringen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer war am Donnerstag auf ein Wohnmobil aufgefahren, das Auto überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige sei schwer und seine 72-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen wurde die A71 in Richtung Schweinfurt für vier Stunden voll gesperrt.

Die Fahrzeuginsassen des Wohnmobils blieben den Angaben zufolge unverletzt. Warum der Autofahrer auf das Wohnmobil auffuhr, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 45.000 Euro geschätzt.