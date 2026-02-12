Brandgeruch weckt den Ehemann, doch für seine Frau kommt jede Hilfe zu spät. Was über die Ursache des Feuers bekannt ist.

Hennigsdorf - Eine 86-Jährige ist bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) gestorben. Laut Polizei wurde das Feuer in der Nacht gegen 4.00 Uhr von dem 84 Jahre alten Ehemann gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll eine beheizte Decke im Schlafzimmer das Feuer ausgelöst haben.

Der Ehemann wurde vom Brandgeruch geweckt und stellte das Feuer im Schlafzimmer seiner Frau fest, wie es hieß. Er rief demnach den Notruf und leitete erste Löschmaßnahmen ein. Die Einsatzkräfte fanden die Frau bei ihrem Eintreffen leblos auf, Reanimationsversuche blieben vergeblich. Die Einsatzkräfte brachten den Mann aus dem verrauchten Obergeschoss heraus und löschten die Flammen. Zum Gesundheitszustand des Ehemannes sowie dem Zustand des Hauses machte die Polizei am Morgen noch keine Angaben.