Ein Mann will mit mehreren Waffen die deutsch-polnische Grenze passieren. Für einen Schlagring hat er sich einen besonderen Tarnversuch überlegt.

Görlitz/Hagenwerder - Mit mehreren Waffen beladen hat ein Mann versucht, die deutsch-polnische Grenze zu überqueren. Der Schmuggel am Mittwochabend flog jedoch auf, als Bundespolizisten zunächst einen griffbereiten Schlagstock im Auto entdeckten, wie die Polizei mitteilte.

Während der Kontrolle fiel der Polizei zudem ein Schlagring auf, den der 42 Jahre alte Mann als Gürtelschnalle getarnt hatte. In seiner Jackentasche führte er den Angaben nach einen weiteren Schlagring mit sich. Zwischen den Sitzen entdeckten die Polizisten zudem eine Schleuder sowie in der Hosentasche Edelstahlmuttern als möglicherweise zugehöriges Geschoss. Auch ein nicht zugelassenes Pfefferspray habe er dabeigehabt.

Auf Nachfrage der Polizei, weswegen der Mann all diese Waffen mit sich führe, verweigerte dieser die Aussage. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrfachen Verstoßes gegen das Waffengesetz.