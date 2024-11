Berlin - Eine 86-jährige Autofahrerin ist bei einem Auffahrunfall in Berlin-Lichtenrade ums Leben gekommen. Vor einem Fußgängerüberweg sei sie am Vormittag mit ihrem Wagen auf einen langsam vorausfahrenden Lkw aufgefahren, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Durch den Aufprall wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Unfall passierte auf der Barnetstraße in Richtung Lichtenrader Damm, diese war für mehrere Stunden gesperrt. Davon waren auch die Buslinien X83 und 172 betroffen. Die Polizei ermittelt nun.