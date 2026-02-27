Ein älterer Mann wird tot in seinem Haus aufgefunden. Der Sohn steht im Fokus der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Verdacht.

Ein 87-Jähriger wird tot in seinem Haus aufgefunden, der Sohn steht im Verdacht, seinen Vater getötet zu haben. (Symbolfoto)

Tostedt - Nach dem gewaltsamen Tod eines 87-Jährigen im Landkreis Harburg hat die Staatsanwaltschaft Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Mordes gegen den 60 Jahre alten Sohn gestellt. Der Mann wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Angehörige hatten die Leiche des 87-Jährigen am Mittwoch in seinem Einfamilienhaus in Wistedt gefunden und die Polizei alarmiert. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Seniors feststellen. Der Sohn wurde noch im Laufe der Nacht zum Donnerstag festgenommen. Die genaue Todesursache und die Hintergründe waren zunächst unklar.