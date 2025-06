In einer Wohnung in Berlin-Marzahn wird ein Paar angegriffen. Der 88-jährige Mann überlebt die Schläge und Tritte nicht. Gegen den Enkel kommt es nun zu einem Prozess. War er nicht schuldfähig?

Nach einem tödlichen Angriff auf seinen Großvater kommt ein 24-Jähriger vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft strebt seine unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. (Foto Illustration)

Berlin - Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod eines 88-Jährigen kommt dessen Enkel am Dienstag (9.00 Uhr) vor das Berliner Landgericht. Der 24-Jährige soll seinen Großvater durch Schläge und Tritte gegen den Kopf getötet haben. Anschließend habe er in der Wohnung in Berlin-Marzahn auch seine damals 84-jährige Großmutter angegriffen und verletzt. Als die von Nachbarn alarmierte Polizei eintraf, sei der Deutsche über den Balkon geflohen.

In dem Verfahren wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung strebt die Staatsanwaltschaft eine unbefristete Unterbringung des 24-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Die Anklagebehörde hält es nach eigenen Angaben für möglich, dass der Mann zum Tatzeitpunkt im Februar dieses Jahres schuldunfähig war. Für den Prozess sind bislang sechs Verhandlungstage bis zum 24. Juli vorgesehen.