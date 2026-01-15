Neues Jahr, neues Dschungelcamp - und auch viele neue Prüfungen. Das kündigt der RTL-Unterhaltungschef an. Zudem verrät er, wie lange die Show-Planer schon Gil Ofarim auf dem Zettel hatten.

Köln/Murwillumbah - In der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ werden es die Dschungelcamper in diesem Jahr mit vielen neuen Prüfungen zu tun bekommen. Das kündigte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner in einem Gespräch mit „TV Digital“ an. „Natürlich haben wir ein paar wiederkehrende Klassiker wie den "Creek der Sterne", aber rund 90 Prozent der Prüfungen sind neu“, sagte er. Darüber hinaus sei auch noch „eine größere Änderung“ geplant. Um was es sich dabei genau handelt, blieb zunächst unklar. „Diese Überraschung kommt direkt in der ersten Show“, versprach Küttner.

Die Reality-Show startet am Freitag (23. Januar, 20.15 Uhr) in ihre 19. Staffel. Als Kandidatinnen und Kandidaten sind unter anderem Ex-Spielerfrau Simone Ballack, Schauspielerin Mirja du Mont, Reality-Star Samira Yavuz und der Musiker Gil Ofarim dabei. In der Show müssen sie in Prüfungen Sterne ergattern, um damit Essen für die Gruppe zu erspielen. „Creek der Sterne“ zählt zu den Dschungel-Klassikern - bei der Aufgabe müssen sich die Promis gegen Wassermassen behaupten.

Debatte um Gil Ofarim

Im Vorlauf zur neuen Staffel gibt es vor allem eine Debatte um die Verpflichtung von Musiker Gil Ofarim für das Format. 2021 erhob der Sänger Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Hotel-Mitarbeiter. Später gestand er vor Gericht, dass er die Vorwürfe erfunden habe. In sozialen Netzwerken forderten einiger Nutzer vor diesem Hintergrund sogar den Ausschluss Ofarims vom Dschungelcamp.

Küttner verriet im Interview, dass der Sänger schon länger auf der Liste der Show-Planer gestanden habe. „Ich kann verraten, dass wir Gil Ofarim schon vor zehn Jahren das erste Mal angefragt haben. Wir dachten immer: Der wäre super - spannende Persönlichkeit, Kinderstar, Popstar, riesige Musikkarriere, unter anderem in Asien, "Let's Dance"-Gewinner.“ Der Musiker sei „mehr als die Schlagzeilen der letzten Jahre“, sagte Küttner. „Ein toller Name für uns.“