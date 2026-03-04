Neue Bühne für den Deutschen Fernsehpreis: Die große Gala zieht an einen neuen Ort um - bleibt aber in Köln. RTL wird sie im September zur Primetime ausstrahlen.

Köln - Die große Gala zum Deutschen Fernsehpreis wird in diesem Jahr von RTL übertragen - und findet an einem neuen Schauplatz statt. Das teilten die Verantwortlichen in Köln mit. Demnach wird die TV-Branche für die festliche Gala am 9. September erstmals im Kölner Confex-Center zusammenkommen. Dabei handelt es sich um ein erst 2024 eröffnetes Areal, das in das innerstädtisch Kölner Messegelände eingebettet ist.

Wie schon in den vergangenen Jahren halten die Macher allerdings an dem Konzept fest, die Preisverleihung mit ihren zahlreichen Kategorien auf zwei Abende zu verteilen, um sie zu entzerren. Einen Tag vor der großen TV-Gala soll es erneut eine „Nacht der Kreativen“ geben, ebenfalls in Köln. In der Vergangenheit wurden dabei im festlichen, aber etwas kleineren Rahmen Köpfe aus der TV-Branche gewürdigt, die meist hinter der Kamera arbeiten.

Federführung wechselt

Einen Tag später folgt dann die große TV-Gala, bei der in der Regel eine hohe Promi-Dichte herrscht. RTL wird sie in der Primetime übertragen. Der Federführung für den Fernsehpreis wechselt Jahr für Jahr - nun hat sie der Privatsender übernommen. Getragen wird die Auszeichnung von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit.

In den vergangenen Jahren war die TV-Gala stets in den MMC-Studios im Kölner Stadtteil Ossendorf gefeiert worden. Im vergangenen Jahr gewann dort etwa Schauspieler Maria Furtwängler den Preis als beste Schauspielerin.