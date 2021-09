900 Strohballen in Flammen: Feuerwehrmann verletzt

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung.

Lübbenau/Spreewald - Bei Löscharbeiten von rund 900 brennenden Strohballen in Lübbenau (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) ist ein Feuerwehrmann verletzt worden. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der Brand war den Angaben nach am Dienstagnachmittag ausgebrochen. Die Löscharbeiten der sogenannten Quaderballen gestaltete sich schwierig. Insgesamt seien mehr als 70 Helfer im Einsatz, hieß es. Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe waren zunächst unklar.