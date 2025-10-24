Eine ältere Frau will über die Straße gehen und wird dabei von dem Fahrer eines Transporters übersehen. Alle Versuche, die Frau zu retten, scheitern.

Amt Neuhaus - Eine 92-jährige Frau ist im Landkreis Lüneburg von einem Transporter überrollt und tödlich verletzt worden. „Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften verstarb die Frau beim Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg“, teilte die Polizei mit.

Nach den ersten Erkenntnissen wollte der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters am Donnerstag auf der Bundesstraße 195 bei Amt Neuhaus nach links in eine Straße einbiegen. Dabei soll der Mann die 92-jährige Fußgängerin übersehen haben, die gerade die Fahrbahn querte. Der genaue Unfallhergang soll noch ermittelt werden.