Tödlicher Unfall 92-Jährige wird von Transporter überrollt und stirbt

Eine ältere Frau will über die Straße gehen und wird dabei von dem Fahrer eines Transporters übersehen. Alle Versuche, die Frau zu retten, scheitern.

Von dpa 24.10.2025, 11:20
Eine 92-Jährige starb nach einem Unfall im Kreis Lüneburg im Rettungsflieger. (Symbolbild)
Eine 92-Jährige starb nach einem Unfall im Kreis Lüneburg im Rettungsflieger. (Symbolbild)

Amt Neuhaus - Eine 92-jährige Frau ist im Landkreis Lüneburg von einem Transporter überrollt und tödlich verletzt worden. „Trotz des schnellen Einsatzes von Rettungskräften verstarb die Frau beim Transport mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg“, teilte die Polizei mit. 

Nach den ersten Erkenntnissen wollte der 44 Jahre alte Fahrer des Transporters am Donnerstag auf der Bundesstraße 195 bei Amt Neuhaus nach links in eine Straße einbiegen. Dabei soll der Mann die 92-jährige Fußgängerin übersehen haben, die gerade die Fahrbahn querte. Der genaue Unfallhergang soll noch ermittelt werden.