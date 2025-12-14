Ein Auto erfasst an einem Fußgängerüberweg in Barnim einen Mann - er kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Wie die Autofahrerin den Mann übersah, ist unklar.

Biesenthal-Barnim - Ein 92-Jähriger ist an einem Fußgängerüberweg in Biesenthal-Barnim (Landkreis Barnim) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte dessen 54-jährige Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache den Mann übersehen, der bevorrechtigt den beleuchteten Fußgängerüberweg überquerte. Die Frau habe den Fußgänger mit ihrem Fahrzeug in „nicht unerheblicher Geschwindigkeit“ erfasst.

Nach dem Unfall auf der Bahnhofstraße in Barnim am Samstagabend wurde der Mann laut Polizei mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gutachter waren demnach im Einsatz, um das Unfallgeschehen nachzustellen. Weitere Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Am Auto entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.