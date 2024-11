Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus, kurz darauf steht der Dachstuhl komplett in Brand. Mehrere Menschen müssen ins Krankenhaus – einem Senior geht es besonders schlecht.

92-Jähriger nach Dachstuhlbrand in kritischem Zustand

Die Feuerwehr wurde zu einem Dachstuhlbrand in Eisenberg gerufen. (Symbolbild)

Eisenberg - Nach einem Dachstuhlbrand in Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) müssen drei Menschen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Bei einem 92-jährigem Mann sei der Zustand derzeit kritisch, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei am frühen Morgen offenbar in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Der Dachstuhl habe komplett in Brand gestanden. Zur Brandursache und dem Schaden machte die Polizei noch keine Angaben. Das Haus sei derzeit nicht bewohnbar, die Anwohner seien provisorisch untergebracht.