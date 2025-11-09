Sie fragte erst nach der Toilette - und wurde dann kriminell: Ein 93-Jähriger ist in Eisenberg Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Eine Frau lenkte ihn ab und stahl unbemerkt seinen Ehering.

Eisenberg - Seinen Ehering hat ein 93-jähriger Mann bei einem Trickdiebstahl in Eisenberg im Landkreis Saale-Holzland an eine kriminelle Frau verloren. Wie die Polizei mitteilte, hielt die Frau am Samstagvormittag in einem Auto neben dem Senior an und bat um Benutzung seiner Toilette, als der Mann sich vor seinem Haus aufhielt.

Als der 93-Jährige dies mehrfach ablehnte, habe die Frau ihn in ein Gespräch verwickelt und ihm zwei Ringe geschenkt. Erst später bemerkte der Mann, dass sein Ehering fehlte - und die geschenkten Ringe wertlos waren.