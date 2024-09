Delmenhorst - Ein 93 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Delmenhorst gegen drei andere Wagen gefahren und anschließend davongelaufen. Der Mann sei auf der Suche nach einem Parkplatz vor einem Restaurant erst mit zwei bereits abgestellten Autos zusammengestoßen, teilte die Polizei am Morgen mit. Beim Rückwärtsfahren stieß er dann gegen ein drittes Auto. Zeugen sprachen den Mann auf die Zusammenstöße an, doch er verließ, nachdem er eine passende Parklücke gefunden hatte, den Unfallort zu Fuß.

Die alarmierte Polizei fand ihn schließlich. Laut Ermittlern bestand der Verdacht, dass er „aufgrund körperlicher Mängel und Medikamenteneinnahme nicht mehr zum sicheren Führen von Kraftfahrzeugen geeignet war“. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.