94-Jähriger kracht beim Parken mit Auto in Supermarkt

Bohmte - Ein 94 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in die Fassade eines Supermarktes in Bohmte im Landkreis Osnabrück geprallt. Der Unfall am Freitagvormittag sei nach ersten Erkenntnissen beim Parkversuch vor dem Gebäude passiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Fahrer habe dabei vermutlich zu viel Gas gegeben. Er und seine 32 Jahre alte Beifahrerin kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Wie hoch der Schaden an der Glasfassade des Marktes ist, war nach Angaben der Polizei noch unklar. Das Auto musste abgeschleppt werden.