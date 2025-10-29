Ein Auto ist unter einen Lastwagen-Auflieger geraten, der Fahrer wird schwer verletzt. Der Unfall wirft noch Fragen auf.

Rheine - Wegen eines schweren Verkehrsunfalls ist die Autobahn 30 kurz vor der Grenze in Fahrtrichtung der Niederlande gesperrt. Ein Auto ist aus bisher ungeklärter Ursache unter den Auflieger eines Lastwagens geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde der Fahrer schwer verletzt. Er wurde von einem Notarzt behandelt.

Nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale handelt es sich um den Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Rheine-Nord und Salzbergen. Die Dauer der Sperrung war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.