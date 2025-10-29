Nach zwei Niederlagen gelingt den Volleys der Befreiungsschlag: Gegen Aufsteiger Warnemünde gibt es einen klaren Erfolg.

Berlin - Die BR Volleys haben nach ihrem Fehlstart in die neue Bundesliga-Spielzeit den ersten Saisonsieg geschafft. Der deutsche Meister löste die Pflichtaufgabe gegen den Aufsteiger SV Warnemünde souverän mit einem deutlichen 3:0 (25:15, 25:13, 25:11). Zuvor hatten die Berliner überraschend gegen Friedrichshafen und Düren verloren.

Vor 3.610 Fans in der Max-Schmeling-Halle hatte die Mannschaft von Trainer Joel Banks kaum Probleme. Über den Aufschlag erzeugte insbesondere Jake Hanes viel Druck. Die Gäste waren in der Annahme regelmäßig überfordert und kamen nur schwer in gute Blockpositionen.

In allen drei Sätzen setzten sich die Hausherren früh deutlich ab. Bei den Volleys wechselte Banks häufiger durch und gab vielen seiner Profis Spielpraxis. Am Samstag (19.00 Uhr/Dyn) treten die Berliner bei den Helios Grizzlys Giesen an.