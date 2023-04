Osnabrück - Nach einer stundenlangen Sperrung durch einen Unfall ist die Autobahn 1 bei Osnabrück in Fahrtrichtung Münster wieder freigegeben. Das teilte die Polizei am Montag gegen 16.30 Uhr mit. Ein Lastwagen war am Morgen zwischen den Anschlussstellen Osnabrück-Nord und -Hafen ins Schlingern geraten und umgekippt. Der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Bergung des Fahrzeuges dauerte die Sperrung des Abschnitts mehr als sieben Stunden an. Wie die Polizei mitteilte, bildeten sich auf der Autobahn und auf den Umleitungsstrecken lange Staus.