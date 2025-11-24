Auf der A10 kommt es innerhalb weniger Stunden auf dem gleichen Streckenabschnitt zu zwei Verkehrsunfällen. In beiden Richtungen blieb die Strecke etwa eine Stunde gesperrt.

Birkenwerder - Die Autobahn 10 war in der Nacht zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck nach Unfällen zweimal gesperrt. Zuletzt hatte eine Frau auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren und war gegen die Leitplanke gefahren, hieß es von der Polizei.

Die 30-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Nach der etwa einstündigen Vollsperrung in Richtung Prenzlau ist die Fahrbahn mittlerweile aber wieder teilweise befahrbar.

Gegenrichtung bereits am Abend gesperrt

Zuvor hatte es bereits am Sonntagabend auf dem demselben Streckenabschnitt - aber in der Gegenrichtung - einen Unfall gegeben, bei dem ein 84-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 28-Jähriger war mit seinem Auto auf das Fahrzeug des Mannes aufgefahren, das dann ebenfalls gegen die Leitplanke geschleudert wurde.

Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. Auch diese Strecke war in Richtung Hamburg für etwa eine Stunde voll gesperrt. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.