In wenigen Monaten soll die Verlängerung der A100 eröffnet werden. Noch stehen vorbereitende Arbeiten an. Am Wochenende kommt es deshalb erneut zu Sperrungen am Dreieck Neukölln.

Am Wochenende kommt es zu einer Sperrung der A100 am Dreieck Neukölln. (Archivbild)

Berlin - Zur Vorbereitung der Eröffnung des verlängerten Abschnitts der A100 im Berliner Südosten wird die Autobahn am Dreieck Neukölln in Richtung Schönefeld am Wochenende gesperrt. Die Einschränkungen beginnen heute Abend um 21.00 Uhr und dauern bis Montagmorgen um 5.00 Uhr an, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit.

Unter anderem soll eine neue Steuerzentrale für den Verkehrsabschnitt in Betrieb genommen werden. „Um die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherzustellen und damit die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, sind die umfangreichen und komplexen technischen Arbeiten notwendig.“

Die Bauarbeiten für die Verlängerung der A100 vom Dreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle Treptower Park sind bereits weitgehend abgeschlossen. Die Inbetriebnahme des 3,2 Kilometer langen 16. Bauabschnitts ist für September geplant. Er dient zur besseren Anbindung des Autoverkehrs der östlichen Bezirke an die A113 im Berliner Süden.

Das Land Berlin will die A100 noch weiter verlängern. Der 17. Bauabschnitt soll in den kommenden Jahren vom Treptower Park über die Spree und durch Friedrichshain Richtung Lichtenberg weitergebaut werden. Gegenwehr und Kritik dagegen gibt es schon seit Jahren, insbesondere von Umweltschützern und betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern in den Bezirken.