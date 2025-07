Mit Blick auf das Wochenende erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg eher ungemütliches Wetter. Einige Auflockerungen am Himmel sind jedoch dabei.

Trübes Wetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Am Wochenende ist nach DWD-Angaben mit einer eher dichteren Wolkendecke zu rechnen. (Symbolbild)

Berlin - Auf eher trübes Wetter sollten sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute einstellen. Der Tag startet nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eher mit einem bedeckten Himmel, insbesondere im Süden Brandenburgs ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Im Verlauf lockere sich der Himmel jedoch ein Stück weit auf, hieß es weiter. Die Höchsttemperaturen liegen demnach zwischen 23 und 25 Grad. In der Nacht fallen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad und im Südosten werde erneut Regen erwartet. Ansonsten bleibe es in der Region trocken.

Ähnlich wird das Wetter nach DWD-Angaben am Sonntag. Auch da bleibe der Himmel teils stark bewölkt. Vor allem von der Prignitz bis zum Fläming seien Schauer möglich, auch mit vereinzelten Gewittern sei zu rechnen. Die Höchsttemperatur liege bei 26 Grad, in der Nacht zum Montag fallen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad. Die Schauer lassen schließlich nach.