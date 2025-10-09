Ein größerer Polizeieinsatz führt zu einer Vollsperrung der Autobahn 100 in Berlin. Was Verkehrsteilnehmer jetzt beachten sollten.

Die Polizei sperrt für einen Einsatz einen Abschnitt der A100. (Symbolbild)

Berlin - Wegen eines größeren Polizeieinsatzes wird die Stadtautobahn (A100) zwischen der Anschlussstelle Stubenrauchstraße und der Alboinstraße in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Die Sperrung gilt nach Angaben der Polizei von 10.00 bis 15.00 Uhr.

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und mehr Fahrzeit einzuplanen. Über die Hintergründe des Einsatzes machte die Polizei zunächst keine Angaben.