Ein verheerender Brand erschüttert Haldensleben: Am frühen Donnerstagmorgen steht ein Reihenhaus am Jungfernstieg in Flammen. Eine Frau kommt ums Leben, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei untersucht die Brandursache.

Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben

Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen – ein Übergreifen auf benachbarte Häuser kann jedoch nicht verhindert werden.

Haldensleben - Am frühen Donnerstagmorgen stand ein Einfamilienhaus in der Straße Jungfernstieg in Haldensleben in Flammen. Die Sirene ertönte gegen 4.30 Uhr – Feuerwehrleute aus Haldensleben, Wedringen und Hundisburg rückten schnell zum Einsatzort aus. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.