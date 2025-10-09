weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben

Tödlicher Brand am frühen Morgen Großbrand am Jungfernstieg: Eine Frau kommt in Haldensleben ums Leben

Ein verheerender Brand erschüttert Haldensleben: Am frühen Donnerstagmorgen steht ein Reihenhaus am Jungfernstieg in Flammen. Eine Frau kommt ums Leben, die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Polizei untersucht die Brandursache.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 09.10.2025, 09:23
Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen – ein Übergreifen auf benachbarte Häuser kann jedoch nicht verhindert werden.
Die Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen – ein Übergreifen auf benachbarte Häuser kann jedoch nicht verhindert werden. Foto: Anett Roisch

Haldensleben - Am frühen Donnerstagmorgen stand ein Einfamilienhaus in der Straße Jungfernstieg in Haldensleben in Flammen. Die Sirene ertönte gegen 4.30 Uhr – Feuerwehrleute aus Haldensleben, Wedringen und Hundisburg rückten schnell zum Einsatzort aus. Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.