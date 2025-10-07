Die Berliner Stadtautobahn wird gewartet und saniert. Bis Ende kommender Woche kommt es deshalb an verschiedenen Stellen zu Sperrungen. Auch die A111 wird nachts gesperrt.

Berlin - Autofahrer müssen sich auf der A100 und der A111 in den kommenden Tagen auf mehrere Sperrungen einstellen.

Für Wartung- und Instandhaltungsarbeiten sind bis zur Nacht zum Freitag von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr zwischen den Ausfahrten Kurfürstendamm und Spandauer Damm alle Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung Wedding gesperrt, hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ).

Aus organisatorischen Gründen werde mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten bereits ab 20.00 Uhr begonnen. Die Umleitungsstrecken seien ausgeschildert.

Sperrung am Wochenende am Innsbrucker Platz

Am Wochenende wird laut VIZ zudem die Straße in Höhe des Tunnels Innsbrucker Platz saniert. Von Freitag um 20.00 Uhr bis Montag um 5.00 Uhr ist die Stadtautobahn in Richtung Treptow zwischen der Ausfahrt und Auffahrt Innsbrucker Platz gesperrt. Auch die Auffahrt Detmolder Straße werde gesperrt. Autofahrer werden aufgefordert, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Beidseitige Sperrung kommende Woche im Nordwesten

Ab der Nacht zum kommenden Dienstag bis zur Nacht zum Freitag ist die A100 von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr in beiden Richtungen zwischen der Anschlussstelle Heckerdamm (A111) beziehungsweise Jakob-Kaiser-Platz (A100) und Hohenzollerndamm gesperrt. Grund sind auch hier Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, wie es hieß. Aus organisatorischen Gründen werde ab 20.00 Uhr mit den Absperrmaßnahmen einiger Zufahrten begonnen.

Auch wenn die Arbeiten jeweils nur in einer Fahrtrichtung erfolgen, sei aufgrund der eingeengten Verhältnisse durch die abgebaute Ringbahnbrücke eine Sperrung in beiden Fahrtrichtungen unumgänglich, hieß es weiter.

Sperrungen auch auf der A111

Auf der A111 werden darüber hinaus Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Tunneln Flughafen Tegel, Tegel Ortskern, Forstamt Tegel und Beyschlagsiedlung durchgeführt.

In der Nacht zum Mittwoch werden in dieser Woche beide Fahrtrichtungen zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Am Festplatz in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt.

Laut VIZ gibt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zudem eine Sperrung der Fahrtrichtung Süd zwischen den Anschlussstellen Schulzendorfer Straße und Am Festplatz in der Zeit von 21.00 Uhr bis 5.00 Uhr. In der Nacht zum Freitag wird die Fahrtrichtung Nord zwischen denselben Anschlussstellen in der derselben Zeitspanne gesperrt.