Insgesamt sind am Morgen neun Fahrzeuge auf der Autobahn beteiligt, als es zweimal kracht. Vier Menschen werden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Nun laufen die Aufräumarbeiten.

Es ist laut Polizei unklar, wie lang die Sperrung der Strecke noch andauern wird. (Symbolbild)

Könnern - Bei zwei Auffahrunfällen auf der A14 bei Könnern sowie Löbejün (Stadt Wettin-Löbejün) sind insgesamt sieben Menschen verletzt worden. Die Strecke in Richtung Dresden ist aufgrund der Aufräumarbeiten weiterhin voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Der Verkehr werde aktuell an der Anschlussstelle Könnern von der Autobahn geleitet.

Zuerst waren am Morgen auf Höhe Löbejün vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Ursache ist derzeit nicht bekannt. Zwei Insassen wurden schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt, wie es hieß.

Im Rückstau des Unfalls bei Könnern fuhr ein Lkw kurze Zeit später auf einen anderen stehenden Lkw auf. Das Fahrzeug wurde auf einen Kleintransporter geschoben. Der 63-jährige Unfallverursacher sei schwer verletzt aus seinem Führerhaus geborgen wurden, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Auch der Kleintransporterfahrer kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 50-jährige Lkw-Fahrer des zweiten Fahrzeugs wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.