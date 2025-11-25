Ein 100-Kilogramm-Blindgänger sorgt am Morgen für eine Sperrung der A15 bei Neuhausen. Nun hat die Gemeine Entwarnung gegeben.

Neuhausen - Die Autobahn 15 ist nach einer Bombenentschärfung zwischen den Anschlussstellen Roggosen und Forst wieder freigegeben. Eine 100-Kilogramm schwere Brandbombe aus Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße) hatte am Morgen den Verkehr lahmgelegt, wie die Gemeinde mitteilte. Ein 500-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle war errichtet worden. Anwohner seien nicht betroffen gewesen, hieß es.

Über mehrere Stunden hatten Experten den Blindgänger bearbeitet und kontrolliert zur Explosion gebracht. Dabei löste die Brandbombe ein Feuer aus. Gegen 11.30 Uhr gab es dann Entwarnung, wie der Bürgermeister Neuhausens erklärte.